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Росіяни запустили по Україні понад 100 дронів, 57 вдалося знищити

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 09:34
Росіяни запустили по Україні понад 100 дронів, 57 вдалося знищити
Фото з Facebook Повітряного командування "Центр"

Уночі 27 січня окупанти атакували Україну 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами; 57 дронів вдалося знищити, ще 39 були локаційно втрачені, внаслідок атаки є руйнування у 4 областях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що внаслідок російського удару постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області – уражені інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки.

Загарбники запускали дрони напрямків російських міст Орел, Курськ, Міллєрово і Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиППО
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