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Россияне запустили по Украине более 100 дронов, 57 удалось уничтожить

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 09:34
Россияне запустили по Украине более 100 дронов, 57 удалось уничтожить
Фото из Facebook Воздушного командования "Центр"

Ночью 27 января оккупанты атаковали Украину 104-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами; 57 дронов удалось уничтожить, еще 39 были локационно потеряны, в результате атаки есть разрушения в 4 областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

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39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах добавили, что в результате российского удара пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области – повреждены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома.

Захватчики запускали дроны направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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