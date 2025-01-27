ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн
Вищий антикорупційний суд обрав чоловіку нардепки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної Юрію у запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.
Джерело: повідомлення ГО "Центр протидії корупції"
Деталі: В ЦПК кажуть, що слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ.
Дослівно: "Кормишкіна підозрюють в легалізації 20 млн грн, за які подружжя придбало будинок поблизу Одеси. За даними антикорупційних органів, у 2021-2022 роках депутатка набула у власність понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи та заощадження.
Вказані кошти Кормишкіна нібито отримала від свого батька, водночас як зазначив прокурор, в момент передачі грошей вона та її батько перебували в різних населених пунктах. Більше того, за версією слідства, у її батька не було цих грошей.
Згодом вона передала їх у позику своєму чоловікові Юрію, який вніс їх на рахунок підконтрольного йому підприємства, яке надалі стало власником будинку поблизу Одеси, де подружжя наразі і проживає.
Крім того, ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні".
Передісторія:
- 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
- Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
- На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
- 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.