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ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн

Олександр ШумілінПонеділок, 27 січня 2025, 14:43
ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн
Юрій та Ірина Кормишкіни. Фото: Юрій Кормишкін / Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав чоловіку нардепки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної Юрію у запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.

Джерело: повідомлення ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: В ЦПК кажуть, що слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ.

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Дослівно: "Кормишкіна підозрюють в легалізації 20 млн грн, за які подружжя придбало будинок поблизу Одеси. За даними антикорупційних органів, у 2021-2022 роках депутатка набула у власність понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи та заощадження.

Вказані кошти Кормишкіна нібито отримала від свого батька, водночас як зазначив прокурор, в момент передачі грошей вона та її батько перебували в різних населених пунктах. Більше того, за версією слідства, у її батька не було цих грошей.

Згодом вона передала їх у позику своєму чоловікові Юрію, який вніс їх на рахунок підконтрольного йому підприємства, яке надалі стало власником будинку поблизу Одеси, де подружжя наразі і проживає.

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Крім того, ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні".

Передісторія:

  • 7 жовтня 2024 року правоохоронці повідомили Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн.
  • Після цього суд обрав депутатці запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначили двох осіб: голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію та голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
  • На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.
  • 23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.

судкорупція
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