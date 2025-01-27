ВАКС обрав чоловіку нардепки Кормишкіної заставу в 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав чоловіку нардепки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної Юрію у запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн.

Джерело: повідомлення ГО "Центр протидії корупції"

Деталі: В ЦПК кажуть, що слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ.

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Дослівно: "Кормишкіна підозрюють в легалізації 20 млн грн, за які подружжя придбало будинок поблизу Одеси. За даними антикорупційних органів, у 2021-2022 роках депутатка набула у власність понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи та заощадження.

Вказані кошти Кормишкіна нібито отримала від свого батька, водночас як зазначив прокурор, в момент передачі грошей вона та її батько перебували в різних населених пунктах. Більше того, за версією слідства, у її батька не було цих грошей.

Згодом вона передала їх у позику своєму чоловікові Юрію, який вніс їх на рахунок підконтрольного йому підприємства, яке надалі стало власником будинку поблизу Одеси, де подружжя наразі і проживає.

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Крім того, ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні".

Передісторія: