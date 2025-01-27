Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВАКС избрал мужу нардепа Кормышкиной залог в 15 млн грн

Александр ШумилинПонедельник, 27 января 2025, 14:43
ВАКС избрал мужу нардепа Кормышкиной залог в 15 млн грн
Юрий и Ирина Кормышкины. Фото: Юрий Кормышкин / Facebook

Высший антикоррупционный суд избрал мужу нардепа от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной Юрию меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.

Источник: сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: В ЦПК говорят, что следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

Реклама:

Дословно: "Кормышкина подозревают в легализации 20 млн грн, за которые супруги приобрели дом вблизи Одессы. По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах депутат приобрела в собственность более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы и сбережения.

Указанные средства Кормышкина якобы получила от своего отца, в то же время как отметил прокурор, в момент передачи денег она и ее отец находились в разных населенных пунктах. Более того, по версии следствия, у ее отца не было этих денег.

Впоследствии она передала их в заем своему мужу Юрию, который внес их на счет подконтрольного ему предприятия, которое в дальнейшем стало владельцем дома вблизи Одессы, где супруги сейчас и проживают.

РЕКЛАМА:

Кроме того, ни депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании".

Предыстория:

  • 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
  • После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
  • В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
  • 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.

судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Интенсивность атак врага на фронте снижается – Deepstate
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Все новости...
суд
Суд обязал Минкульт вернуть костел Святого Николая римо-католикам
Мэр Ирпеня обвинил своего предшественника в расправе
Судебные итоги 2024: кадровый дефицит и бесконечные конкурсные процедуры
Последние новости
07:45
Вучич допускает внеочередные выборы после отставки премьера на фоне протестов
07:40
ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
07:12
видеоВ РФ сообщили об атаке беспилотников на Нижегородский НПЗ
06:51
видеоНа Аляске разбился истребитель F-35: пилот выжил
06:21
В Киеве обломки российского дрона упали вблизи станции метро
06:18
Испания выделит 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине
05:54
ISW: Россия создает отдельные полки беспилотных систем для усиления армии
04:35
Еврокомиссия предлагает наложить пошлины на весь аграрный импорт из России и Беларуси
04:25
МИД Украины: Фицо отравился российской пропагандой
03:47
В Швеции произошло пять взрывов за день, премьер говорит о "внутреннем терроризме"
Все новости...
Реклама:
Реклама: