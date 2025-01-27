ВАКС избрал мужу нардепа Кормышкиной залог в 15 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал мужу нардепа от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной Юрию меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.

Источник: сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: В ЦПК говорят, что следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

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Дословно: "Кормышкина подозревают в легализации 20 млн грн, за которые супруги приобрели дом вблизи Одессы. По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах депутат приобрела в собственность более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы и сбережения.

Указанные средства Кормышкина якобы получила от своего отца, в то же время как отметил прокурор, в момент передачи денег она и ее отец находились в разных населенных пунктах. Более того, по версии следствия, у ее отца не было этих денег.

Впоследствии она передала их в заем своему мужу Юрию, который внес их на счет подконтрольного ему предприятия, которое в дальнейшем стало владельцем дома вблизи Одессы, где супруги сейчас и проживают.

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Кроме того, ни депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании".

Предыстория: