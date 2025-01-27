ВАКС избрал мужу нардепа Кормышкиной залог в 15 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал мужу нардепа от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной Юрию меру пресечения в виде залога в размере 15 млн грн.
Источник: сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"
Детали: В ЦПК говорят, что следственный судья ВАКС Игорь Строгий частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.
Дословно: "Кормышкина подозревают в легализации 20 млн грн, за которые супруги приобрели дом вблизи Одессы. По данным антикоррупционных органов, в 2021-2022 годах депутат приобрела в собственность более 20 млн грн, которые существенно превышали ее законные доходы и сбережения.
Указанные средства Кормышкина якобы получила от своего отца, в то же время как отметил прокурор, в момент передачи денег она и ее отец находились в разных населенных пунктах. Более того, по версии следствия, у ее отца не было этих денег.
Впоследствии она передала их в заем своему мужу Юрию, который внес их на счет подконтрольного ему предприятия, которое в дальнейшем стало владельцем дома вблизи Одессы, где супруги сейчас и проживают.
Кроме того, ни депутат, ни ее муж в декларации за 2023 год не указали данные об упомянутом доме и двух земельных участках, которые находились у них в пользовании".
Предыстория:
- 7 октября 2024 года правоохранители сообщили Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
- После этого суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
- В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.
- 23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.