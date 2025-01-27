Суд знову відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт

Суд переобрав народному депутат Миколі Тищенку, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця, запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: У Дніпрі 27 січня продовжилося підготовче засідання у справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. До 23-го грудня Тищенко перебував під домашнім арештом. Потім суд не встиг продовжити йому запобіжний.

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На нинішньому засіданні Тищенко був присутній відеозв'язком, до суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.

Прокурор попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків — зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йшлося про цілодобовий домашній арешт.

Натомість нардеп заявив, що не порушував вимог і систематично з'являвся на судові засідання по відеозв'язку. Натомість правоохоронці, за його словами, "поводять себе ганебно".

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Пряма мова Тищенка: "Зараз до мене кожного дня приходять правоохоронці, у кількості 7, 12, 15 людей. Тусуються по домівці, лякають жителів мого будинку, розповсюджують про мене недостовірну інформацію, звертаються до ОСББ з проханням надати відео з моїми пересуваннями, не маючи жодних документів, навіть не представляючись. Це порушує абсолютно усі вимоги воєнного часу".

Деталі: Суддя погодила переобрання запобіжного заходу — два місяці цілодобового арешту.

Підготовче засідання продовжать 5 лютого.

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