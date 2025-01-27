Суд знову відправив нардепа Тищенка під цілодобовий домашній арешт
Суд переобрав народному депутат Миколі Тищенку, якого разом із його охороною підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця, запобіжний захід: два місяці цілодобового домашнього арешту.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: У Дніпрі 27 січня продовжилося підготовче засідання у справі нардепа Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи. До 23-го грудня Тищенко перебував під домашнім арештом. Потім суд не встиг продовжити йому запобіжний.
На нинішньому засіданні Тищенко був присутній відеозв'язком, до суду також прибув ще один обвинувачений, експоліцейський Богдан Писаренко.
Прокурор попросив переобрати Тищенку запобіжний захід, бо є декілька ризиків — зокрема, він може переховуватися від правоохоронних органів та погрожувати свідкам. Йшлося про цілодобовий домашній арешт.
Натомість нардеп заявив, що не порушував вимог і систематично з'являвся на судові засідання по відеозв'язку. Натомість правоохоронці, за його словами, "поводять себе ганебно".
Пряма мова Тищенка: "Зараз до мене кожного дня приходять правоохоронці, у кількості 7, 12, 15 людей. Тусуються по домівці, лякають жителів мого будинку, розповсюджують про мене недостовірну інформацію, звертаються до ОСББ з проханням надати відео з моїми пересуваннями, не маючи жодних документів, навіть не представляючись. Це порушує абсолютно усі вимоги воєнного часу".
Деталі: Суддя погодила переобрання запобіжного заходу — два місяці цілодобового арешту.
Підготовче засідання продовжать 5 лютого.
Передісторія:
- У Дніпрі 20 червня 2024 року група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Мазоху, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Мазоха посперечався.
- Правоохоронці 25 червня повідомили про підозру Тищенку за фактом подій у місті Дніпро.
- Печерський районний суд Києва 25 червня обрав запобіжний захід Тищенку. За рішенням суду він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.
- Після закінчення судового засідання спалахнув скандал, оскільки Тищенка після обрання запобіжного заходу побачили у пʼятизірковому готелі Києва.
- 12 листопада Київський апеляційний суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- 23 грудня Тищенко, посилаючись на проблеми із серцем, не з'явився на судове засідання. Суд не продовжив запобіжний захід нардепу.