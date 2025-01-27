Суд снова отправил нардепа Тищенко под круглосуточный домашний арест

Суд переизбрал народному депутату Николаю Тищенко, которого вместе с его охраной подозревают в незаконном лишении свободы экс-военнослужащего, меру пресечения: два месяца круглосуточного домашнего ареста.

Источник: "Суспільне"

Детали: В Днепре 27 января продолжилось подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. До 23-го декабря Тищенко находился под домашним арестом. Затем суд не успел продлить ему меру пресечения.

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На нынешнем заседании Тищенко присутствовал по видеосвязи, в суд также прибыл еще один обвиняемый, экс-полицейский Богдан Писаренко.

Прокурор попросил переизбрать Тищенко меру пресечения, потому что есть несколько рисков - в частности, он может скрываться от правоохранительных органов и угрожать свидетелям. Речь шла о круглосуточном домашнем аресте.

В свою очередь нардеп заявил, что не нарушал требований и систематически появлялся на судебные заседания по видеосвязи. Зато правоохранители, по его словам, "ведут себя позорно".

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Прямая речь Тищенко: "Сейчас ко мне каждый день приходят правоохранители, в количестве 7, 12, 15 человек. Тусуются по дому, пугают жителей моего дома, распространяют обо мне недостоверную информацию, обращаются к ОСМД с просьбой предоставить видео с моими передвижениями, не имея никаких документов, даже не представляясь. Это нарушает абсолютно все требования военного времени".

Детали: Судья согласовала переизбрание меры пресечения - два месяца круглосуточного ареста.

Подготовительное заседание продолжат 5 февраля.

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