В Одесі внаслідок російської атаки 4 постраждалих, пошкоджені будинки, школа і авто

Внаслідок російської дронової атаки в Одесі та районі пошкоджені житлові будинки і школа, горіли 10 автомобілів, постраждали 4 людей.

Джерело: мер міста Геннадій Труханов та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова міського голови: "За попередньою інформацією, внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів".

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фото: Думська

Деталі: Пізніше мер додав, що станом на 8 годину ранку відомо про трьох постраждалих, ще одну людину врятували із заблокованої квартири.

Фото з telegram Геннадія Труханова

"Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів", – повідомив Труханов.

Також, за його словами, пошкоджень зазнала одна із шкіл міста. Наразі тривають роботи із закриття вікон.

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ФОТО З Telegram ОЛЕГА КІПЕРА

Доповнено: Голова Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що росіяни атакували Одесу і район ракетою і ударними дронами: ракету вдалося знищити, а уламки збитих БПЛА пошкодили скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.

ФОТО З Telegram ОЛЕГА КІПЕРА

"В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном.



Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці", – повідомив Кіпер.

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