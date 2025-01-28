В Одессе в результате российской атаки 4 пострадавших, повреждены дома, школа и авто

В результате российской дроновой атаки в Одессе и районе повреждены жилые дома и школа, горели 10 автомобилей, пострадали 4 человека.

Источник: мэр города Геннадий Труханов и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь городского головы: "По предварительной информации, в результате атаки БпЛА есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание 4-х легковых автомобилей".

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Фото: Думская

Детали: Позже мэр добавил, что по состоянию на 8 часов утра известно о трех пострадавших, еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ГЕННАДИЯ ТРУХАНОВА

"Взрывной волной выбиты окна. На месте работают городские службы, убирают последствия атаки. Разворачиваем оперативный штаб, где можно будет подать заявления на материальную помощь и получить материалы для временного закрытия проемов", – сообщил Труханов.

Также, по его словам, повреждения получила одна из школ города. Сейчас продолжаются работы по закрытию окон.

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Дополнено: Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что россияне атаковали Одессу и район ракетой и ударными дронами: ракету удалось уничтожить, а обломки сбитых БПЛА повредили остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах.

ФОТО ИЗ TELEGRAM Олега Кипера

"В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном.

В результате дроновой атаки ранены четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте", – сообщил Кипер.

ФОТО ИЗ TELEGRAM Олега Кипера

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