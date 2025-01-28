Путін заявив, що готовий "виділити людей" для переговорів із Зеленським

Російський лідер Володимир Путін знову заявив, що готовий до переговорів з Україною і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.

Джерело: Путін, відповідаючи на питання свого штатного пропагандиста

Деталі: Путін почав говорити, що "вести переговори можна з ким завгодно", але президент Володимир Зеленський, начебто через свою нелегітимність, не може нічого підписувати.

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Пряма мова: "Але якщо він хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і України і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної неузгодженості".

Передісторія: