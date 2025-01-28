Путін заявив, що готовий "виділити людей" для переговорів із Зеленським
Вівторок, 28 січня 2025, 21:24
Російський лідер Володимир Путін знову заявив, що готовий до переговорів з Україною і може "виділити людей", які будуть ці переговори вести.
Джерело: Путін, відповідаючи на питання свого штатного пропагандиста
Деталі: Путін почав говорити, що "вести переговори можна з ким завгодно", але президент Володимир Зеленський, начебто через свою нелегітимність, не може нічого підписувати.
Реклама:
Пряма мова: "Але якщо він хоче брати участь у переговорах, то я виділю таких людей, які будуть ці переговори вести. Питання в остаточному підписанні документів. Це дуже важливе питання, яке має гарантувати безпеку і України і Росії на серйозну тривалу історичну перспективу. Не повинно бути жодного промаху, жодної неузгодженості".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 25 січня заявив, що у 2022 році ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із російським правителем Володимиром Путіним, щоб зупинити сепаратизм, оскільки росіяни намагалися тиснути на Україну через "багато різних коридорів", які Україна не могла контролювати.
- 4 жовтня 2022 року Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість вести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.
- У тексті йшлося, що РНБО вирішила "констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації В.Путіним". Там не уточнювалося, кому саме заборонено вести відповідні переговори.
- Росіяни неодноразово критикували це рішення й вимагали його переглянути. Зокрема, 24 січня 2025 року Путін заявив про бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб "обговорити питання, які становлять інтерес для Москви і Вашингтона". У контексті можливості переговорів про завершення війни правитель РФ також нагадав указ Зеленського про заборону переговорів із РФ. Путін заявив, що міжнародні партнери, які спонсорують Україну, повинні, мовляв, змусити Зеленського скасувати свій указ.