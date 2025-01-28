Путин заявил, что готов "выделить людей" для переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин снова заявил, что готов к переговорам с Украиной и может "выделить людей", которые будут эти переговоры вести.

Источник: Путин, отвечая на вопрос своего штатного пропагандиста

Детали: Путин начал говорить, что "вести переговоры можно с кем угодно", но президент Владимир Зеленский, якобы из-за своей нелегитимности, не может ничего подписывать.

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Прямая речь: "Но если он хочет участвовать в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень важный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины и России на серьезную длительную историческую перспективу. Не должно быть ни одного промаха, ни одной шероховатости".

Предыстория: