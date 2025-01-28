Путин заявил, что готов "выделить людей" для переговоров с Зеленским
Вторник, 28 января 2025, 21:24
Российский лидер Владимир Путин снова заявил, что готов к переговорам с Украиной и может "выделить людей", которые будут эти переговоры вести.
Источник: Путин, отвечая на вопрос своего штатного пропагандиста
Детали: Путин начал говорить, что "вести переговоры можно с кем угодно", но президент Владимир Зеленский, якобы из-за своей нелегитимности, не может ничего подписывать.
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Прямая речь: "Но если он хочет участвовать в переговорах, то я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень важный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины и России на серьезную длительную историческую перспективу. Не должно быть ни одного промаха, ни одной шероховатости".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский 25 января заявил, что в 2022 году ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским правителем Владимиром Путиным, чтобы остановить сепаратизм, поскольку россияне пытались давить на Украину через "много разных коридоров", которые Украина не могла контролировать.
- 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.
- В тексте говорилось, что СНБО решил "констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В.Путиным". Там не уточнялось, кому именно запрещено вести соответствующие переговоры.
- Россияне неоднократно критиковали это решение и требовали его пересмотреть. В частности, 24 января 2025 года Путин заявил о желании встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы "обсудить вопросы, представляющие интерес для Москвы и Вашингтона". В контексте возможности переговоров о завершении войны правитель РФ также напомнил указ Зеленского о запрете переговоров с РФ. Путин заявил, что международные партнеры, которые спонсируют Украину, должны, мол, заставить Зеленского отменить свой указ.