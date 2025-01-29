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Партизани помітили жваві перевезення пального через Крим після атак дронів на російські НПЗ

Українська правдаСереда, 29 січня 2025, 13:30
Партизани помітили жваві перевезення пального через Крим після атак дронів на російські НПЗ
Фото: АТЕШ

Окупанти після ударів дронів по російських НПЗ перебудовують логістику постачання пального для своєї армії через Крим, уникаючи великих запасів через загрозу атак українських БпЛА.

Джерело: партизанський рух АТЕШ у соцмережах

Дослівно: "Судячи з составів, що прибувають з території РФ, їхній маршрут змінився через почастішання вдалих ударів по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах".

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Деталі: Партизани підкреслили, що спостерігають прибуття цистерн з пальним залізницею із віддалених регіонів РФ, що стає більш дороговартісною та складною логістикою для окупантів. Пальне росіяни використовують для своєї армії, яка перебуває на території України.

В АТЕШ зазначили, що через такі довготривалі поставки на кримських заправках зростає ціна на паливо для цивільних громадян. Також виникає дефіцит.

Передісторія: 

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Кримросійсько-українська війнапартизани
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