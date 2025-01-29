Партизани помітили жваві перевезення пального через Крим після атак дронів на російські НПЗ
Окупанти після ударів дронів по російських НПЗ перебудовують логістику постачання пального для своєї армії через Крим, уникаючи великих запасів через загрозу атак українських БпЛА.
Джерело: партизанський рух АТЕШ у соцмережах
Дослівно: "Судячи з составів, що прибувають з території РФ, їхній маршрут змінився через почастішання вдалих ударів по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах".
Деталі: Партизани підкреслили, що спостерігають прибуття цистерн з пальним залізницею із віддалених регіонів РФ, що стає більш дороговартісною та складною логістикою для окупантів. Пальне росіяни використовують для своєї армії, яка перебуває на території України.
В АТЕШ зазначили, що через такі довготривалі поставки на кримських заправках зростає ціна на паливо для цивільних громадян. Також виникає дефіцит.
Передісторія:
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