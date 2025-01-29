Партизаны заметили оживленные перевозки топлива через Крым после атак дронов на российские НПЗ

Оккупанты после ударов дронов по российским НПЗ перестраивают логистику поставок горючего для своей армии через Крым, избегая больших запасов из-за угрозы атак украинских БпЛА.

Источник: партизанское движение АТЕШ в соцсетях

Дословно: "Судя по составам, прибывающим с территории РФ, их маршрут изменился из-за участившихся удачных ударов по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах".

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Детали: Партизаны подчеркнули, что наблюдают прибытие цистерн с горючим по железной дороге из отдаленных регионов РФ, что становится более дорогостоящей и сложной логистикой для оккупантов. Горючее россияне используют для своей армии, которая находится на территории Украины.

В АТЕШ отметили, что из-за таких долговременных поставок на крымских заправках растет цена на топливо для гражданских лиц. Также возникает дефицит.

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