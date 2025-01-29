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Партизаны заметили оживленные перевозки топлива через Крым после атак дронов на российские НПЗ

Украинская правдаСреда, 29 января 2025, 13:30
Партизаны заметили оживленные перевозки топлива через Крым после атак дронов на российские НПЗ
Фото: АТЕШ

Оккупанты после ударов дронов по российским НПЗ перестраивают логистику поставок горючего для своей армии через Крым, избегая больших запасов из-за угрозы атак украинских БпЛА.

Источник: партизанское движение АТЕШ в соцсетях

Дословно: "Судя по составам, прибывающим с территории РФ, их маршрут изменился из-за участившихся удачных ударов по российским НПЗ в приграничных и тыловых регионах".

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Детали: Партизаны подчеркнули, что наблюдают прибытие цистерн с горючим по железной дороге из отдаленных регионов РФ, что становится более дорогостоящей и сложной логистикой для оккупантов. Горючее россияне используют для своей армии, которая находится на территории Украины.

В АТЕШ отметили, что из-за таких долговременных поставок на крымских заправках растет цена на топливо для гражданских лиц. Также возникает дефицит.

Предыстория: 

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Крымроссийско-украинская войнапартизаны
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