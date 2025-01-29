В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК
Термін обовʼязкового проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними особами можуть продовжити на чотири місяці: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук аносувала внесення до Верховної Ради відповідного законопроєкту.
Джерело: Верещук у соцмережах
Пряма мова: "Найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.
Йдеться про дві важливі речі:
По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року.
По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років".
Деталі: Заступниця Єрмака попросила народних депутатів підтримати цей законопроєкт.
Передісторія:
- Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що у Раді працюють над тим, щоб продовжити строк для повторного медогляду для обмежено придатних, який мав би закінчитися 4 лютого. За її словами, понад 1 мільйон людей ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (тому що там черги). Тому влада вирішила продовжити термін і поки не застосовувати штрафи.
- Верещук заявила, що ОП пропонуватиме продовжити строки проходження ВЛК обмежено придатними щонайменше на 3 місяці, а також уряд має терміново внести зміни до постанови 560, що дозволить надсилати електронні направлення на ВЛК.
- Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нового сервісу – електронного направлення на ВЛК – у застосунку "Резерв+".
- У квітні 2024 року президент підписав закон № 3621-IX "Про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який передбачає скасування "обмежено придатного" статусу військовозобов'язаних.
- Закон набув чинності 4 травня 2024 року. Після того протягом дев’яти місяців (до 4 лютого 2025-го) обмежено придатні мали повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). За її результатами медики мали вирішити, до якої групи належатиме чоловік призовного віку.