В Офісі президента анонсували новий законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК

Термін обовʼязкового проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними особами можуть продовжити на чотири місяці: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук аносувала внесення до Верховної Ради відповідного законопроєкту.

Джерело: Верещук у соцмережах

Пряма мова: "Найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК обмежено придатними особами.



Йдеться про дві важливі речі:



По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року.



По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років".



Деталі: Заступниця Єрмака попросила народних депутатів підтримати цей законопроєкт.

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