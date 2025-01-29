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В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК

Валентина РоманенкоСреда, 29 января 2025, 22:02
В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК
иллюстративное фото Getty Images

Срок обязательного прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными лицами могут продлить на четыре месяца: заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала внесение в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

Источник: Верещук в соцсетях

Прямая речь: "В ближайшее время в оборонном комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями о прохождении ВВК ограниченно годными лицами.

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Речь идет о двух важных вещах:

Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.

Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет".

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Детали: Заместитель Ермака попросила народных депутатов поддержать этот законопроект.

Предыстория:

  • Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук заявила, что в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля. По ее словам, более 1 миллиона человек еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВВК, или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди). Поэтому власти решили продлить срок и пока не применять штрафы.
  • Верещук заявила, что ОП будет предлагать продлить сроки прохождения ВВК ограниченно годными минимум на 3 месяца, а также правительство должно срочно внести изменения в постановление 560, что позволит отправлять электронные направления на ВВК.
  • Министерство обороны Украины начало бета-тестирование нового сервиса - электронного направления на ВВК - в приложении "Резерв+".
  • В апреле 2024 года президент подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который предусматривает отмену "ограниченно годного" статуса военнообязанных. Закон вступил в силу 4 мая 2024 года. После этого в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025-го) ограниченно годные должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее результатам медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать человек призывного возраста.

мобилизацияОфис президента
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