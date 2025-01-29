В Офисе президента анонсировали новый законопроект с изменениями по прохождению ВЛК

Срок обязательного прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годными лицами могут продлить на четыре месяца: заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук анонсировала внесение в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

Источник: Верещук в соцсетях

Прямая речь: "В ближайшее время в оборонном комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями о прохождении ВВК ограниченно годными лицами.

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Речь идет о двух важных вещах:

Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.

Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет".

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Детали: Заместитель Ермака попросила народных депутатов поддержать этот законопроект.

Предыстория: