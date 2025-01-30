Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову припинив роботу через атаку дронів – ЦПД
Четвер, 30 січня 2025, 11:53
У Ростовській області РФ Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак БпЛА, які пошкодили обладнання.
Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко в Telegram
Пряма мова: "В 2024 році він (НПЗ – ред.) переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки".
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Деталі: Коваленко заявив, що на заводі пошкоджене обладнання і поки що він не може відновити роботу.
Передісторія:
- Вперше безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів 13 березня , тоді його роботу теж тимчасово зупинили.
- В ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів і виникла пожежа на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.
- 19 грудня внаслідок атаки БпЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.