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Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову припинив роботу через атаку дронів – ЦПД

Українська правдаЧетвер, 30 січня 2025, 11:53
Новошахтинський НПЗ у Ростовській області знову припинив роботу через атаку дронів – ЦПД
Фото: РосЗМІ

У Ростовській області РФ Новошахтинський НПЗ призупинив роботу після атак БпЛА, які пошкодили обладнання.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко в Telegram

Пряма мова: "В 2024 році він (НПЗ – ред.) переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти, хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки".

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Деталі: Коваленко заявив, що на заводі пошкоджене обладнання і поки що він не може відновити роботу.

Передісторія: 

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