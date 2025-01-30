Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова прекратил работу из-за атаки дронов – ЦПД
Четверг, 30 января 2025, 11:53
В Ростовской области РФ Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атак БпЛА, которые повредили оборудование.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram
Прямая речь: "В 2024 году он (НПЗ – ред.) переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки".
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Детали: Коваленко заявил, что на заводе повреждено оборудование и пока он не может возобновить работу.
Предыстория:
- Впервые беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов 13 марта, тогда его работу тоже временно остановили.
- В ночь на 6 июня в Ростовской области России прогремела серия взрывов и возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.
- 19 декабря в результате атаки БпЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.