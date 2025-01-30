Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержите нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова прекратил работу из-за атаки дронов – ЦПД

Украинская правдаЧетверг, 30 января 2025, 11:53
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова прекратил работу из-за атаки дронов – ЦПД
Фото: РосСМИ

В Ростовской области РФ Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атак БпЛА, которые повредили оборудование.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь: "В 2024 году он (НПЗ – ред.) переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти, хотя может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки".

Реклама:

Детали: Коваленко заявил, что на заводе повреждено оборудование и пока он не может возобновить работу.

Предыстория: 

беспилотникироссийско-украинская войнанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Верховной Рады
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова прекратил работу из-за атаки дронов – ЦПД
В ПАСЕ не позволили зарегистрировать проект решения с объявлением Путина террористом
FT: ЕС рассматривает возможность возобновления закупок российского газа
футболДонецкий "Шахтер" объявил об уходе Степаненко
Румынский политик назвал Украину "вымышленным государством" и хочет захватить ее часть
Все новости...
ISW: Путин создает условия для нарушения любых будущих мирных соглашений с Украиной
Потери РФ за сутки: 1 270 оккупантов и 17 артсистем
Над Украиной сбили 37 российских дронов, но есть и попадания – Воздушные силы
Российская "Молния" ударила по частной застройке Харькова
Последние новости
12:36
Премьер Эстонии описал худший сценарий при отключении от энергосистемы РФ
12:32
"Будет больше": в ЦПИ рассказали, скольких похитителей украинских детей удалось верифицировать
12:11
Регламентный комитет поддержал отстранение Порошенко от заседаний Верховной Рады
12:08
фото Безрукову снова восстановили в статусе руководителя АОЗ в госреестре
11:59
футбол"Динамо" сыграет последний матч в Лиге Европы против клуба своего бывшего форварда
11:53
Новошахтинский НПЗ в Ростовской области снова прекратил работу из-за атаки дронов – ЦПД
11:37
В ПАСЕ не позволили зарегистрировать проект решения с объявлением Путина террористом
11:36
Курс валют на 30 января: доллар и евро подешевели
11:35
Во Львовской области подросток упал в реку с моста высотой 15 метров: он в больнице
11:32
В Румынии вторую ночь подряд звучала тревога из-за российских дронов у границы
Все новости...
Реклама:
Реклама: