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Єрмак: РФ використовує Shahed із посиленою бойовою частиною для збільшення жертв серед цивільних

Анастасія ПроцЧетвер, 30 січня 2025, 16:53
Єрмак: РФ використовує Shahed із посиленою бойовою частиною для збільшення жертв серед цивільних
ФОТО: КЕРІВНИК ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА АНДРІЙ ЄРМАК

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Росія почала застосовувати ударні дрони Shahed із посиленою бойовою частиною вагою до 90 кг та металевими уламками, щоб спричиняти більше жертв серед цивільного населення.

Джерело: Єрмак

Пряма мова: "Росія зараз використовує безпілотники Shahed зі збільшеною бойовою частиною до 90 кг та металевими елементами (шрапнель) аби збільшити кількість жертв серед цивільних. Злочинці та терористи мають отримати відповідь за це і вони її отримають".

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фото: Керівник Офісу президента Андрій Єрмак

Що передувало:

  • Від вечора 29 січня російські окупанти атакували Україну 81-м БпЛА. Повітряним силам вдалося знищити 37 дронів, ще 39 були локаційно втрачені. 
  • Унаслідок удару російського дрона-камікадзе "Шахед" по багатоквартирному будинку в Сумах загинули 6 людей, ще 9 постраждали.

Росіязброябезпілотники
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