Ермак: РФ использует Shahed с усиленной боевой частью для увеличения жертв среди гражданских
Четверг, 30 января 2025, 16:53
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия начала применять ударные дроны Shahed с усиленной боевой частью весом до 90 кг и металлическими обломками, чтобы вызывать больше жертв среди гражданского населения.
Источник: Ермак
Прямая речь: "Россия сейчас использует беспилотники Shahed с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель) чтобы увеличить количество жертв среди гражданских. Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат".
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Что предшествовало:
- С вечера 29 января российские оккупанты атаковали Украину 81-м БпЛА. Воздушным силам удалось уничтожить 37 дронов, еще 39 были локально потеряны.
- В результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому в Сумах погибли 6 человек, еще 9 пострадали.