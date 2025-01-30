Ермак: РФ использует Shahed с усиленной боевой частью для увеличения жертв среди гражданских

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия начала применять ударные дроны Shahed с усиленной боевой частью весом до 90 кг и металлическими обломками, чтобы вызывать больше жертв среди гражданского населения.

Источник: Ермак

Прямая речь: "Россия сейчас использует беспилотники Shahed с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель) чтобы увеличить количество жертв среди гражданских. Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат".

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ФОТО: РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ ЕРМАК

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