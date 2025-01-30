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Ермак: РФ использует Shahed с усиленной боевой частью для увеличения жертв среди гражданских

Анастасия ПроцЧетверг, 30 января 2025, 16:53
Ермак: РФ использует Shahed с усиленной боевой частью для увеличения жертв среди гражданских
ФОТО: РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ ЕРМАК

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Россия начала применять ударные дроны Shahed с усиленной боевой частью весом до 90 кг и металлическими обломками, чтобы вызывать больше жертв среди гражданского населения.

Источник: Ермак

Прямая речь: "Россия сейчас использует беспилотники Shahed с увеличенной боевой частью до 90 кг и металлическими элементами (шрапнель) чтобы увеличить количество жертв среди гражданских. Преступники и террористы должны получить ответ за это и они его получат".

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ФОТО: РУКОВОДИТЕЛЬ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА АНДРЕЙ ЕРМАК

Что предшествовало:

  • С вечера 29 января российские оккупанты атаковали Украину 81-м БпЛА. Воздушным силам удалось уничтожить 37 дронов, еще 39 были локально потеряны.
  • В результате удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по многоквартирному дому в Сумах погибли 6 человек, еще 9 пострадали.

Росcияоружиебеспилотники
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