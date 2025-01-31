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Українські військові виснажені, а нестача кадрів загострюється – The Guardian

Українська правдаП'ятниця, 31 січня 2025, 10:03
Українські військові виснажені, а нестача кадрів загострюється – The Guardian
Ілюстративне фото: Getty Images

Українська армія стикається з виснаженням військових і нестачею кадрів, пише британське видання The Guardian.

Джерело: The Guardian, яке поспілкувалося з двома колишніми військовими та одним із командирів

Деталі: Після років боїв все більше солдатів залишають підрозділи, хоча масштаби цього засекречені. Військові пояснюють проблему втомою та нереалістичними наказами.

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Дослівно видання: "Після трьох років війни Україні катастрофічно не вистачає солдатів, особливо піхоти. Це полегшило просування російської армії на схід. Є й структурні проблеми. З нуля створено нові бригади. Вони показали себе погано".

Деталі: У матеріалі видання йдеться про те, що багато з тих, хто дизертирував з армії, переховується, але є і ті, що живуть та працюють відкрито.

"Всі втомилися. Настрій змінився. Люди на вулицях обіймалися з солдатами. Тепер вони хвилюються, що їх можуть призвати", – цитує слова колишнього військового Віктора The Guardian. 

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Також чоловік розповів, що після чергової травми його одразу ж відправили знову на передову, саме тоді він зрозумів, що він "ніхто" і вирішив піти у "СЗЧ".

Журналісти видання, які поспілкувались з військовими, зазначили, що українці, які брали участь у бойових діях, зокрема на півдні Миколаївщини та Херсонщини, описують хаотичні бої, нестачу артилерійської підтримки та напруженість у відносинах із командуванням. Деякі з них після поранень і безуспішних спроб переведення ухвалювали рішення залишити службу, зникаючи з підрозділів.

Дехто переховується, очікуючи змін або можливого затримання. Солдати готові знову воювати, якщо "росіяни увійдуть у їхні міста, або якщо армія зазнає глибоких реформ".

"Я живий. Чим довше триватиме війна, тим більше буде таких, як я", – цитує видання слова українського дезертира. 

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Нагадаємо:

  • У січні стало відомо про масове дезертирство у лавах 155 окремої механізованої бригади восени 2024 року.
  • 21 листопада 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мали повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
  • 9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

російсько-українська війнаармія
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