Украинские военные истощены, а нехватка кадров обостряется – The Guardian

Украинская армия сталкивается с истощением военных и нехваткой кадров, пишет британское издание The Guardian.

Источник: The Guardian, которое пообщалось с двумя бывшими военными и одним из командиров

Детали: После лет боев все больше солдат покидают подразделения, хотя масштабы этого засекречены. Военные объясняют проблему усталостью и нереалистичными приказами.

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Дословно издание: "После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо".

Детали: В материале издания говорится о том, что многие из тех, кто дезертировал из армии, скрывается, но есть и те, что живут и работают открыто.

"Все устали. Настроение изменилось. Люди на улицах обнимались с солдатами. Теперь они волнуются, что их могут призвать", – цитирует слова бывшего военного Виктора The Guardian.

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Также мужчина рассказал, что после очередной травмы его сразу же отправили снова на передовую, именно тогда он понял, что он "никто" и решил уйти в "СЗЧ".

Журналисты издания, которые пообщались с военными, отметили, что украинцы, которые принимали участие в боевых действиях, в частности на юге Николаевщины и Херсонщины, описывают хаотичные бои, недостаток артиллерийской поддержки и напряженность в отношениях с командованием. Некоторые из них после ранений и безуспешных попыток перевода принимали решение оставить службу, исчезая из подразделений.

Некоторые скрываются, ожидая изменений или возможного задержания. Солдаты готовы снова воевать, если "русские войдут в их города, или если армия подвергнется глубоким реформам".

"Я жив. Чем дольше продлится война, тем больше будет таких, как я", – цитирует издание слова украинского дезертира.

Напомним:

В январе стало известно о массовом дезертирстве в рядах 155 отдельной механизированной бригады осенью 2024 года.

21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СЗЧ или дезертирство.

Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны были вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.

9 января Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.

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