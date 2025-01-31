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Украинские военные истощены, а нехватка кадров обостряется – The Guardian

Украинская правдаПятница, 31 января 2025, 10:03
Украинские военные истощены, а нехватка кадров обостряется – The Guardian
Иллюстративное фото: Getty Images

Украинская армия сталкивается с истощением военных и нехваткой кадров, пишет британское издание The Guardian.

Источник: The Guardian, которое пообщалось с двумя бывшими военными и одним из командиров

Детали: После лет боев все больше солдат покидают подразделения, хотя масштабы этого засекречены. Военные объясняют проблему усталостью и нереалистичными приказами.

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Дословно издание: "После трех лет войны Украине катастрофически не хватает солдат, особенно пехоты. Это облегчило продвижение российской армии на восток. Есть и структурные проблемы. С нуля созданы новые бригады. Они показали себя плохо".

Детали: В материале издания говорится о том, что многие из тех, кто дезертировал из армии, скрывается, но есть и те, что живут и работают открыто.

"Все устали. Настроение изменилось. Люди на улицах обнимались с солдатами. Теперь они волнуются, что их могут призвать", – цитирует слова бывшего военного Виктора The Guardian.

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Также мужчина рассказал, что после очередной травмы его сразу же отправили снова на передовую, именно тогда он понял, что он "никто" и решил уйти в "СЗЧ".

Журналисты издания, которые пообщались с военными, отметили, что украинцы, которые принимали участие в боевых действиях, в частности на юге Николаевщины и Херсонщины, описывают хаотичные бои, недостаток артиллерийской поддержки и напряженность в отношениях с командованием. Некоторые из них после ранений и безуспешных попыток перевода принимали решение оставить службу, исчезая из подразделений.

Некоторые скрываются, ожидая изменений или возможного задержания. Солдаты готовы снова воевать, если "русские войдут в их города, или если армия подвергнется глубоким реформам".

"Я жив. Чем дольше продлится война, тем больше будет таких, как я", –  цитирует издание слова украинского дезертира.

Напомним:

Читайте также: Побег из армии. Почему СВЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему.

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российско-украинская войнаармия
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