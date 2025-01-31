Минобороны разрешило ВСУ использовать "Громило"

Министерство обороны Украины допустило к использованию в украинской армии беспилотник "Громило" отечественного производства.

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью.

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Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы".

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