Минобороны разрешило ВСУ использовать "Громило"
Пятница, 31 января 2025, 17:28
Министерство обороны Украины допустило к использованию в украинской армии беспилотник "Громило" отечественного производства.
Источник: сообщение Минобороны
Дословно: "Комплекс может применяться, в частности, для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд немалое расстояние. Комплекс можно применять днем и ночью.
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Также летательные аппараты комплекса малоуязвимы к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы".
Предыстория:
- К эксплуатации в украинской армии в 2024 году Министерство обороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники.
- 6 декабря президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-пушек "Пекло", имеющих дальность поражения до 700 км.
- 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".