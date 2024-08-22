У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
ФСБ Росії порушила кримінальні справи проти американських і українських журналістів, які знімали матеріали в районі міста Суджа Курської області РФ після взяття його під контроль українськими військами.
Джерело: російське видання "Інтерфакс" із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ
Деталі: Справи порушили за статтею про незаконний перетин кордону.
Зокрема, фігурантами справ стали кореспондент CNN Нік Волш і українські журналістки Олеся Боровик і Діана Буцко. Усі вони публікували репортажі з міста Суджа, яке перебуває під контролем ЗСУ.
Раніше ФСБ заявила про порушення кримінальної справи стосовно італійських журналістів Симона Трайні і Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі. Пізніше МЗС РФ висловило протест послу Італії у зв'язку з цими подіями.
У ФСБ додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.
Максимальна санкція статті про незаконний перетин держкордону РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.
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"Хоч ютуб нам включіть". Репортаж УП з Суджі та її передмістя за два тижні після наступу Сил оборони
Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. А вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.