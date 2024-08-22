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У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу

Ірина БалачукЧетвер, 22 серпня 2024, 13:04
У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу
Український військовий у російському місті Суджа. Скриншот з відеорепортажу Ольги Кириленко, УП

ФСБ Росії порушила кримінальні справи проти американських і українських журналістів, які знімали матеріали в районі міста Суджа Курської області РФ після взяття його під контроль українськими військами.

Джерело: російське видання "Інтерфакс" із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ

Деталі: Справи порушили за статтею про незаконний перетин кордону.

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Зокрема, фігурантами справ стали кореспондент CNN Нік Волш і українські журналістки Олеся Боровик і Діана Буцко. Усі вони публікували репортажі з міста Суджа, яке перебуває під контролем ЗСУ.

Раніше ФСБ заявила про порушення кримінальної справи стосовно італійських журналістів Симона Трайні і Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі. Пізніше МЗС РФ висловило протест послу Італії у зв'язку з цими подіями. 

У ФСБ додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.

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Максимальна санкція статті про незаконний перетин держкордону РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

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Передісторія:

Курська область ЗМІФСБ
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