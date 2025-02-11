Міноборони Південної Кореї: КНДР збирається відправити до РФ додаткові війська та зброю

За оцінками міністерства оборони Південної Кореї у вівторок, Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії та, ймовірно, надішле ще більше військ і зброї на підтримку війни РФ проти України.

Джерело: південнокрейське агентство Yonhap

Деталі: Повідомляється, що ця оцінка була зроблена після того, як раніше розвідувальне агентство Південної Кореї підрахувало, що Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки Росії, з яких 300, як вважають, були вбиті, ще близько 2700 поранені.

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"(Північна Корея) надала близько 11 000 військових, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і існує можливість (Північної Кореї) додатково постачати війська, зброю та боєприпаси в майбутньому", - заявило міністерство під час брифінгу для парламентського комітету з питань оборони.

Передісторія:

У грудні розвідка Південної Кореї заявила, що Північна Корея, схоже, готується розгорнути додаткові війська і військову техніку в Росії, можливо, включаючи безпілотники-камікадзе, на підтримку війни Москви проти України.

Пізніше посол США при НАТО Джуліан Сміт повідомила, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що нові угрупування солдатів КНДР, які прибудуть у Курську область, зазнаватимуть втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тисяч убитими і пораненими щомісяця.

7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

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