Минобороны Южной Кореи: КНДР собирается отправить в РФ дополнительные войска и оружие

По оценкам министерства обороны Южной Кореи во вторник, Северная Корея направила около 200 единиц дальнобойной артиллерии в Россию и, вероятно, пришлет еще больше войск и оружия в поддержку войны РФ против Украины.

Источник: южнокорейское агентство Yonhap

Детали: Сообщается, что эта оценка была сделана после того, как ранее разведывательное агентство Южной Кореи подсчитало, что Северная Корея направила около 11 000 военных для поддержки России, из которых 300, как полагают, были убиты, еще около 2700 ранены.

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"(Северная Корея) предоставила около 11 000 военных, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность (Северной Кореи) дополнительно поставлять войска, оружие и боеприпасы в будущем", - заявило министерство во время брифинга для парламентского комитета по вопросам обороны.

Предыстория:

В декабре разведка Южной Кореи заявила, что Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.

Позже посол США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что новые группировки солдат КНДР, которые прибудут в Курскую область, будут нести потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что войска РФ снова подтянули северокорейских солдат в Курскую область, были новые штурмы на этом направлении. По его словам, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

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