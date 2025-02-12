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У "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на контрактну службу з 18 років

Анастасія ПроцСереда, 12 лютого 2025, 12:21
У Резерв+ з'явилася можливість подати заявку на контрактну службу з 18 років
фото: МОУ

12 лютого вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+", де з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18 – 24".

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Зазначається, що оновлення вже доступно для iOS та Android.

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Користувачі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для підписання "Контракту 18—24".

Дослівно: ""Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом".

Що передувало: 

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  • 11 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.
  • 10 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде представлена спеціальна контрактна пропозиція для молоді віком 18-24 роки, яка передбачає заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в ЗСУ, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло.

Нагадаємо: 

  • Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван неодноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.
  • 14 січня Салліван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, попри суттєву військову допомогу з боку Заходу.
  • 12 січня на той час майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви західних чиновників, заявив, що першочерговою для української армії є питання озброєння і техніки. Глава держави уточнив, що наразі "понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки".
  • 8 лютого президент Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив, що в Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.

Міноборониармія
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