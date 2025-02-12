У "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на контрактну службу з 18 років
Середа, 12 лютого 2025, 12:21
12 лютого вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+", де з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18 – 24".
Джерело: Міністерство оборони
Деталі: Зазначається, що оновлення вже доступно для iOS та Android.
Реклама:
Користувачі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для підписання "Контракту 18—24".
Дослівно: ""Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом".
Що передувало:
РЕКЛАМА:
- 11 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.
- 10 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде представлена спеціальна контрактна пропозиція для молоді віком 18-24 роки, яка передбачає заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в ЗСУ, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло.
Нагадаємо:
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван неодноразово заявляв, що Україні слід посилити мобілізацію.
- 14 січня Салліван заявив, що дефіцит живої сили в українській армії залишається гострою проблемою, попри суттєву військову допомогу з боку Заходу.
- 12 січня на той час майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці заяви західних чиновників, заявив, що першочерговою для української армії є питання озброєння і техніки. Глава держави уточнив, що наразі "понад сто бригад на полі бою, і кожна з цих бригад щодня потребує укомплектованості, техніки".
- 8 лютого президент Зеленський в інтерв’ю Reuters повідомив, що в Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.