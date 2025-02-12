У "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на контрактну службу з 18 років

12 лютого вийшла оновлена версія застосунку "Резерв+", де з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18 – 24".

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Зазначається, що оновлення вже доступно для iOS та Android.

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Користувачі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для підписання "Контракту 18—24".

Дослівно: ""Контракт 18-24" – це добровільна можливість для громадян 18-24 років приєднатися до лав Збройних cил України на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом".

Що передувало:

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11 лютого Кабінет Міністрів затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років, що передбачає отримання 1 млн гривень одноразової грошової допомоги.

10 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчими днями буде представлена спеціальна контрактна пропозиція для молоді віком 18-24 роки, яка передбачає заробіток до 1 мільйона гривень за рік служби в ЗСУ, а також можливість безкоштовної освіти та пільгового кредиту на житло.

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