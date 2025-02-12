В "Резерв+" появилась возможность подать заявку на контрактную службу с 18 лет
Среда, 12 февраля 2025, 12:21
12 февраля вышла обновленная версия приложения "Резерв+", где появилась возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18 – 24".
Источник: Министерство обороны
Детали: Отмечается, что обновление уже доступно для iOS и Android.
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Пользователи смогут найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для подписания "Контракта 18-24".
Дословно: ""Контракт 18-24" – это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом".
Что предшествовало:
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- 11 февраля Кабинет Министров утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременной денежной помощи.
- 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни будет представлено специальное контрактное предложение для молодежи в возрасте 18-24 года, которое предусматривает заработок до 1 миллиона гривен за год службы в ВСУ, а также возможность бесплатного образования и льготного кредита на жилье.
Напомним:
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан неоднократно заявлял, что Украине следует усилить мобилизацию.
- 14 января Салливан заявил, что дефицит живой силы в украинской армии остается острой проблемой, несмотря на существенную военную помощь со стороны Запада.
- 12 января будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц считает, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронт.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя эти заявления западных чиновников, заявил, что первоочередной для украинской армии является вопрос вооружения и техники. Глава государства уточнил, что сейчас "более ста бригад на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности, технике".
- 8 февраля президент Зеленский в интервью Reuters сообщил, что в Украине разрабатывают специальный вариант контракта, который позволит привлекать в армию людей в возрасте от 18 до 24 лет.