В "Резерв+" появилась возможность подать заявку на контрактную службу с 18 лет

12 февраля вышла обновленная версия приложения "Резерв+", где появилась возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Минобороны "Контракт 18 – 24".

Источник: Министерство обороны

Детали: Отмечается, что обновление уже доступно для iOS и Android.

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Пользователи смогут найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для подписания "Контракта 18-24".

Дословно: ""Контракт 18-24" – это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться в ряды Вооруженных сил Украины на 1 год с расширенным финансовым и социальным пакетом".

Что предшествовало:

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11 февраля Кабинет Министров утвердил порядок контрактов на один год для добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, предусматривающий получение 1 млн гривен единовременной денежной помощи.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни будет представлено специальное контрактное предложение для молодежи в возрасте 18-24 года, которое предусматривает заработок до 1 миллиона гривен за год службы в ВСУ, а также возможность бесплатного образования и льготного кредита на жилье.

Напомним: