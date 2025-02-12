Якщо зможемо серйозно збільшити свою армію, то можемо бути і без миротворців – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова президента: "Ми дуже довіряємо своїй армії і – я скажу вам чесно – якщо буде можливість серйозно збільшити свою армію, якщо на це будуть і зброя, і фінанси, то ми можемо жити і без іншого контингенту".

Реклама:

Деталі: Водночас він наголосив, що присутність миротворців потрібна саме Європі, бо вони можуть бути захистом для Європи від країни-агресора Росії.

"Ще раз – це захист Європи, те що їх контингент, хтось з них може бути у нас або в морі, хтось на суші. Це захист, що якщо щось, то вони будуть тримати це, бо Путін після нас піде в їх країни. Це для них потрібно", – сказав Зеленський.

Він також переконаний, що про присутність військових і про безпеку в Європі не треба звітувати главі РФ Володимиру Путіну.

РЕКЛАМА:

"Може, це справа Європи, як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів. Путін нікого ні про що не запитував, він просто вторгся. То чому хтось тут повинен його запитувати: "Чи тобі не заважають тут у морі? Тобі нормально, тобі подобається, що наші кораблі тут плавають? А, не подобається? Вибач, тоді ми приберемо".

Може, потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатись, бо це Європа. А руські – це руські. Їх треба поставити на місце", – підсумував Зеленський.

Передісторія: