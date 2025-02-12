Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Якщо зможемо серйозно збільшити свою армію, то можемо бути і без миротворців – Зеленський

Ірина БалачукСереда, 12 лютого 2025, 13:32
Якщо зможемо серйозно збільшити свою армію, то можемо бути і без миротворців – Зеленський
Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна може не потребувати присутності іноземного миротворчого контингенту, якщо матиме свою збільшену армію, достатньо зброї і грошей на її утримання.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю The Guardian

Пряма мова президента: "Ми дуже довіряємо своїй армії і – я скажу вам чесно – якщо буде можливість серйозно збільшити свою армію, якщо на це будуть і зброя, і фінанси, то ми можемо жити і без іншого контингенту".

Реклама:

Деталі: Водночас він наголосив, що присутність миротворців потрібна саме Європі, бо вони можуть бути захистом для Європи від країни-агресора Росії.

"Ще раз – це захист Європи, те що їх контингент, хтось з них може бути у нас або в морі, хтось на суші. Це захист, що якщо щось, то вони будуть тримати це, бо Путін після нас піде в їх країни. Це для них потрібно", – сказав Зеленський.

Він також переконаний, що про присутність військових і про безпеку в Європі не треба звітувати главі РФ Володимиру Путіну.

РЕКЛАМА:

"Може, це справа Європи, як і захист Сполучених Штатів – це справа Сполучених Штатів. Путін нікого ні про що не запитував, він просто вторгся. То чому хтось тут повинен його запитувати: "Чи тобі не заважають тут у морі? Тобі нормально, тобі подобається, що наші кораблі тут плавають? А, не подобається? Вибач, тоді ми приберемо".

Може, потрібно ці інфантильні розмови просто припинити? У нас гарантії безпеки наші. Європі потрібно захищатись, бо це Європа. А руські – це руські. Їх треба поставити на місце", – підсумував Зеленський.  

Передісторія:

Зеленськийарміямиротворці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
фотоСБУ викрила топового "щура" у своїх лавах: кажуть, затримував особисто Малюк
Населення України становить 32 млн осіб – віцепрем’єр Чернишов
Зеленський: Готовий до зустрічі з Трампом у Вашингтоні
інфографікаДумки українців щодо призупинення фінансування USAID розділились – КМІС
Усі новини...
Зеленський
РФ планує збільшити свою армію на 150 тисяч цього року – Зеленський
Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ загинули деякі люди в ОП
Зеленський розповів, якою бачить угоду з Трампом про допомогу в обмін на мінерали
Останні новини
14:13
колонкаМихайлова – про контракт для 18-24 річних: Це не просто несправедливість. Це дискримінація
14:03
ОП: В Україні припинили формувати нові бригади, акцент – на доукомплектуванні
13:58
РФ планує збільшити свою армію на 150 тисяч цього року – Зеленський
13:55
Парламент Вірменії у першому читанні підтримав законопроєкт щодо вступу в ЄС
13:54
У Кремлі відкинули ідею Зеленського про обмін територіями: "Це неможливо"
13:46
В Україні запровадять Національний день молитви – рішення ВР
13:43
У Харківському ТЦК чоловік з ножем поранив військового
13:37
Фонд гарантування повторно виставив на продаж активи банку "Січ"
13:36
Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ загинули деякі люди в ОП
13:35
Японія добивається скасування мит Трампа на свою сталь і алюміній
Усі новини...
Реклама:
Реклама: