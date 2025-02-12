Если сможем серьезно увеличить свою армию, то можем быть и без миротворцев – Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина может не нуждаться в присутствии иностранного миротворческого контингента, если будет иметь свою увеличенную армию, достаточно оружия и денег на ее содержание.

Источник: Зеленский в интервью The Guardian

Прямая речь президента: "Мы очень доверяем своей армии и – я скажу вам честно – если будет возможность серьезно увеличить свою армию, если на это будут и оружие, и финансы, то мы можем жить и без другого контингента".

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Детали: В то же время он отметил, что присутствие миротворцев нужно именно Европе, потому что они могут быть защитой для Европы от страны-агрессора России.

"Еще раз – это защита Европы, то что их контингент, кто-то из них может быть у нас или в море, кто-то на суше. Это защита, что если что-то, то они будут держать это, потому что Путин после нас пойдет в их страны. Это для них нужно", – сказал Зеленский.

Он также убежден, что о присутствии военных и о безопасности в Европе не надо отчитываться главе РФ Владимиру Путину.

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"Может, это дело Европы, как и защита Соединенных Штатов – это дело Соединенных Штатов. Путин никого ни о чем не спрашивал, он просто вторгся. Так почему кто-то здесь должен его спрашивать: "Тебе не мешают здесь в море? Тебе нормально, тебе нравится, что наши корабли здесь плавают? А, не нравится? Извини, тогда мы уберем".

Может, нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А русские – это русские. Их надо поставить на место", – подытожил Зеленский.

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