РФ планирует увеличить свою армию на 150 тысяч в этом году – Зеленский

В 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий, что в численном эквиваленте составляет примерно 150 тысяч военнослужащих.

Источник: интервью президента Владимира Зеленского The Guardian

Прямая речь:

"Разведка мне сказала, что россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий, и мы считаем, что это будет около 150 тысяч дополнительных военных".

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Детали:

Президент отметил, что Россия усилит свою армию за счёт мобилизации, учений и привлечения военных из Северной Кореи. По словам Зеленского, новые военные будут проходить подготовку на территории Беларуси.

Отдельно он подчеркнул, что у Украины сейчас 110 боевых бригад – и это значительное количество. У РФ же на данный момент 220 бригад, и их число может возрасти до 250 в 2025 году.

"У них (в РФ – ред.) армия в два раза больше. Европейский боевой компонент, с учётом американских войск, которые там присутствуют, мы считаем, что это примерно 82 боевые бригады… Сегодня армия, у которой 110 бригад (украинская армия – ред.), сдерживает 220 бригад РФ", – отметил Зеленский.

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Также он заявил, что численность российских войск, без учёта ВСУ, будет превышать европейскую армию в соотношении 3 к 1.

"Без Украины Европа будет оккупирована, тотально… "русскими", – подытожил президент.

По его словам, украинская армия сдерживает миллионное войско россиян. Если ВСУ не станет, то более укомплектованные и усиленные войска РФ могут вернуться в Африку, Сирию, Азербайджан и Армению — при условии, что Европе удастся договориться с ними о ненападении.

Напомним: