РФ планирует увеличить свою армию на 150 тысяч в этом году – Зеленский
В 2025 году российские власти планируют увеличить свою армию на 12-15 дивизий, что в численном эквиваленте составляет примерно 150 тысяч военнослужащих.
Источник: интервью президента Владимира Зеленского The Guardian
Прямая речь:
"Разведка мне сказала, что россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий, и мы считаем, что это будет около 150 тысяч дополнительных военных".
Детали:
Президент отметил, что Россия усилит свою армию за счёт мобилизации, учений и привлечения военных из Северной Кореи. По словам Зеленского, новые военные будут проходить подготовку на территории Беларуси.
Отдельно он подчеркнул, что у Украины сейчас 110 боевых бригад – и это значительное количество. У РФ же на данный момент 220 бригад, и их число может возрасти до 250 в 2025 году.
"У них (в РФ – ред.) армия в два раза больше. Европейский боевой компонент, с учётом американских войск, которые там присутствуют, мы считаем, что это примерно 82 боевые бригады… Сегодня армия, у которой 110 бригад (украинская армия – ред.), сдерживает 220 бригад РФ", – отметил Зеленский.
Также он заявил, что численность российских войск, без учёта ВСУ, будет превышать европейскую армию в соотношении 3 к 1.
"Без Украины Европа будет оккупирована, тотально… "русскими", – подытожил президент.
По его словам, украинская армия сдерживает миллионное войско россиян. Если ВСУ не станет, то более укомплектованные и усиленные войска РФ могут вернуться в Африку, Сирию, Азербайджан и Армению — при условии, что Европе удастся договориться с ними о ненападении.
Напомним:
- 22 января президент Зеленский заявил, что для предотвращения нового нападения России на Украину после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить как минимум 200 тысяч европейских миротворцев.
- Позже президент отметил, что любые эффективные миротворческие силы, развёрнутые в Украине, должны включать американские войска.
- Во время интервью The Guardian 11 февраля президент Зеленский заявил, что уверен, что Украина может не нуждаться в присутствии иностранного миротворческого контингента, если будет иметь свою увеличенную армию, достаточное количество оружия и средств на её содержание.