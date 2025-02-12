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Зеленський: Щоб збити 6 балістичних ракет РФ, знадобилося 10 ракет Patriot на $30 млн

Валентина РоманенкоСереда, 12 лютого 2025, 19:37
Зеленський: Щоб збити 6 балістичних ракет РФ, знадобилося 10 ракет Patriot на $30 млн
ЗРК Patriot. ілюстративне фото Повітряних сил

Для збиття уночі 6 російських балістичних ракет Сили оборони використали 10 ракет Patriot вартістю 30 мільйонів доларів.

Джерело: президент Володимир Зеленський журналістам перед початком зустрічі з міністром США Скоттом Бессентом, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Використали по 6 балістичних ракетах 10 (ракет) Patriot вартістю $30 млн".

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Чому це важливо: Політичне та військове керівництво наголошують міжнародним партнерам на необхідності посилення української ППО для захисту мирного населення України від терористичних повітряних атак держави-агресорки Росії.

Передісторія:

  • Від вечора 11 лютого росіяни атакували Україну 7 балістичними ракетами "Іскандер-М" та 123-ма безпілотниками різних типів; 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити, ще 40 БПЛА були локаційно втрачені.
  • 6 балістичних ракет було знищено в небі над Києвом. У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, одна людина загинула, четверо постраждали.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів на пост у соцмережі народної депутатки Мар’яни Безуглої, яким вона звинуватила Повітряні сили у брехні. Офіцер наголосив, що ППО вдалося збити всі балістичні ракети РФ, які летіли на Київ 12 лютого, нагадавши однак, що все уражене в повітрі падає на землю.

ППОPatriotвійнаЗеленський
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