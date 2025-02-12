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Зеленский: Чтобы сбить 6 баллистических ракет РФ, понадобилось 10 ракет Patriot на $30 млн

Валентина РоманенкоСреда, 12 февраля 2025, 19:37
Зеленский: Чтобы сбить 6 баллистических ракет РФ, понадобилось 10 ракет Patriot на $30 млн
ЗРК Patriot. иллюстративное фото Воздушных сил

Для сбития ночью 6 российских баллистических ракет Силы обороны использовали 10 ракет Patriot стоимостью 30 миллионов долларов.

Источник: президент Владимир Зеленский журналистам перед началом встречи с министром США Скоттом Бессентом, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Использовали по 6 баллистическим ракетам 10 (ракет) Patriot стоимостью $30 млн".

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Почему это важно: Политическое и военное руководство подчеркивают международным партнерам необходимость усиления украинской ПВО для защиты мирного населения Украины от террористических воздушных атак государства-агрессора России.

Предыстория:

  • С вечера 11 февраля россияне атаковали Украину 7 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 123 беспилотниками различных типов; 6 ракет и 71 дрон удалось уничтожить, еще 40 БПЛА были локационно потеряны.
  • 6 баллистических ракет были уничтожены в небе над Киевом. В ГСЧС сообщили о последствиях баллистического удара врага по Киеву: возникли масштабные пожары, один человек погиб, четверо пострадали.
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на пост в соцсети народного депутата Марьяны Безуглой, которым она обвинила Воздушные силы во лжи. Офицер отметил, что ПВО удалось сбить все баллистические ракеты РФ, которые летели на Киев 12 февраля, напомнив однако, что все пораженное в воздухе падает на землю.

ПВОPatriotвойнаЗеленский
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