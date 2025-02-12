Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Джерело: Reuters, Barrons, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х

Деталі: Трамп також заявив, що, на його думку, Путін "хоче миру".

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"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", – сказав Трамп.

Трамп не уточнив дату можливих переговорів.

Крім того, Трамп погодився із заявою очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. "Я згоден з цим. Я не думаю, що це практично", – сказав президент США.

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Трамп наголосив, що США й надалі надаватимуть допомогу Україні, "але хочуть, щоб вона була захищена".

Що передувало: