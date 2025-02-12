Трамп планує зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії
Середа, 12 лютого 2025, 23:46
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.
Джерело: Reuters, Barrons, журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соцмережі Х
Деталі: Трамп також заявив, що, на його думку, Путін "хоче миру".
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"Думаю, я міг би з великою впевненістю сказати: він хоче, щоб це закінчилося", – сказав Трамп.
Трамп не уточнив дату можливих переговорів.
Крім того, Трамп погодився із заявою очільника Пентагону Піта Гегсета про те, що вступ України до НАТО не є реалістичним. "Я згоден з цим. Я не думаю, що це практично", – сказав президент США.
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Трамп наголосив, що США й надалі надаватимуть допомогу Україні, "але хочуть, щоб вона була захищена".
Що передувало:
- Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним.
- Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".
- За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".
- Згодом Трамп поговорив із Зеленським.