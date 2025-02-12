Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Источник: Reuters, Barrons, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х

Детали: Трамп также заявил, что, по его мнению, Путин "хочет мира".

Реклама:

"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.

Трамп не уточнил дату возможных переговоров.

Кроме того, Трамп согласился с заявлением главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным. "Я согласен с этим. Я не думаю, что это практично", – сказал президент США.

РЕКЛАМА:

Трамп подчеркнул, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине, "но хотят, чтобы она была защищена".

Что предшествовало: