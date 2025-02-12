Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Татьяна ОлейникСреда, 12 февраля 2025, 23:46
Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
Дональд Трамп. Фото - im Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Источник: Reuters, Barrons, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х

Детали: Трамп также заявил, что, по его мнению, Путин "хочет мира".

Реклама:

"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.

Трамп не уточнил дату возможных переговоров.

Кроме того, Трамп согласился с заявлением главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным. "Я согласен с этим. Я не думаю, что это практично", – сказал президент США.

РЕКЛАМА:

Трамп подчеркнул, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине, "но хотят, чтобы она была защищена".

Что предшествовало:

  • Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
  • Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
  • По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
  • Впоследствии Трамп поговорил с Зеленским.

ТрампПутинпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
СНБО проголосовал за санкции против Порошенко – источники
Умеров после заявлений из Пентагона: Украина хочет и будет страной НАТО
Сенат проголосовал за назначение скандальной Габбард главой разведки США
фотоПорошенко заявил, что его снова не пустили на Мюнхенскую конференцию и вручили 15 повесток в ГБР
Глава Пентагона назвал вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года нереалистичными
Все новости...
В Швейцарии подтвердили первую гибель добровольца на войне в Украине
Трамп созвонился с Путиным: "Договорились, что команды немедленно начнут переговоры"
Трамп рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным
Генштаб: РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском и Покровском направлениях
Последние новости
00:08
Украинец Трубин помог "Бенфике" одержать победу в плейоф Лиги чемпионов
23:46
Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
23:45
В Белом доме не смогли назвать предпосылок встречи Трампа с Путиным
23:35
"Плоскость современной драматургии остается маргинальной": разговор с директором Фестиваля короткой драмы
23:29
Новости экономики 12 февраля: инфляция выше, чем ожидал НБУ, принятие в первом чтении реформы АРМА
23:16
Генштаб: РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском и Покровском направлениях
23:00
Медицинский каннабис в Украине: что уже изменилось для пациентов и бизнеса
22:44
фотоНидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR
22:24
В Одессе прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
22:03
В Швейцарии подтвердили первую гибель добровольца на войне в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: