Трамп планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Источник: Reuters, Barrons, журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети Х
Детали: Трамп также заявил, что, по его мнению, Путин "хочет мира".
"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Трамп.
Трамп не уточнил дату возможных переговоров.
Кроме того, Трамп согласился с заявлением главы Пентагона Пита Гегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным. "Я согласен с этим. Я не думаю, что это практично", – сказал президент США.
Трамп подчеркнул, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине, "но хотят, чтобы она была защищена".
Что предшествовало:
- Ранее в среду 12 февраля Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным.
- Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".
- По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
- Впоследствии Трамп поговорил с Зеленским.