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Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 февраля 2025, 12:01
Источники УП назвали причины санкций против Порошенко и нескольких бизнесменов
СНБО. иллюстративное фото

Санкции в отношении бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и кума Путина Виктора Медведчука были введены по представлению Службы безопасности Украины, в отношении же 5-го президента Украины Петра Порошенко - ввели по представлению Кабинета министров.

Источник: собеседники УП в силовых структурах

Детали: По словам источника, санкции введены из-за того, что бизнесмены "осуществляли деятельность в интересах России". По каждому эпизоду есть открытые уголовные производства, которые расследуют правоохранители.

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Поэтому, по данным источников, санкции к Порошенко введены из-за:

  • уголовного дела о государственной измене, где Порошенко инкриминируют сговор с Медведчуком и руководством РФ из-за разрешения "Центрэнерго" покупать уголь с оккупированных территорий Донбасса.
  • участия Порошенко в создании Партии регионов, и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, участвовал в подготовке Харьковских соглашений (Порошенко возглавлял МИД при президенте Ющенко. Был уволен с должности 11 марта 2010 года. Харьковские соглашения Янукович подписал в апреле 2010-го -ред.).
  • сотрудничества с РФ через активы на территории государства-агрессора - фабрику "Рошен" в Липецке и "Севморзавод" в Крыму. Правительство считает, что Порошенко был заинтересован в продолжении сотрудничества с РФ и размещении Черноморского флота на полуострове.

Санкции относительно Коломойского и Боголюбова введены из-за:

  • того, что в 2023 году они были учредителями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited". По данным правоохранителей, она через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те - платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну.
  • вывод 750 млн. грн из "Приватбанка".

Основаниями введения санкций в отношении Жеваго стали:

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  • его тесные связи с Россией, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым.
  • преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 млн грн кредитных средств из банка "Финансы и кредит".
  • подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще до недавнего времени сотрудничала с РФ. Так, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовики, "Росава" и "Премиори" - автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "Л/ДНР".

Санкции к Медведчуку, по словам источника, введены бессрочно - на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

  • сбор информации о ВСУ в пользу РФ,
  • блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине,
  • его деятельность в ОПЗЖ,
  • антиукраинская деятельность его медиаресурсов,
  • привлечение его к антиукраинской пропаганде в РФ. В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", которая входила в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5 служба ФСБ РФ.

Справка: Харьковские соглашения - договоренность между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, подписанная 21 апреля 2010 года на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым, согласно которой срок пребывания ЧФ РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.

Соглашение ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой Российской Федерации 27 апреля 2010 года.

На тот момент Петр Порошенко уже не возглавлял МИД.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля объявил о ведении новых санкций СНБО, но не назвал фамилий.
  • Собеседники УП в окружении 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и в СНБО сообщили, что под санкции попал Порошенко.
  • Пятый президент Украины введение санкций в отношении него назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".
  • Кроме Порошенко, в санкционный список попали бизнесмен Игорь Коломойский, миллиардер Константин Жеваго, бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и другие.
  • 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера Константина Жеваго, бывшего совладельца "Приватбанка" Геннадия Боголюбова, 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко и экс-депутата от запрещенной ОПЗЖ обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука.

ПорошенкосанкцииСНБОКабинет министров
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