Трамп анонсував переговори представників України, Росії та США в Саудівській Аравії
Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на наступний тиждень зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії, спрямовану на обговорення шляхів припинення війни в Україні.
Джерело: Трамп під час пресконференції в Білому домі
Деталі: Під час пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому президент Трамп зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії не передбачає його особистої участі чи участі президента Росії Володимира Путіна, але включатиме високопосадовців з обох країн, а також представників України.
Пряма мова: "Завтра буде зустріч у Мюнхені, потім наступного тижня. Зустріч у Саудівській Аравії не зі мною чи президентом Путіним, а з вищими посадовими особами, і Україна також буде частиною цієї зустрічі, і ми подивимося, чи зможемо ми покласти край цій жахливій війні".
Передісторія:
- Раніше президент США запевнив, що Україна буде за столом переговорів про "завершення війни".
- Трамп заявляв, що розраховує зустрітися особисто з очільником Кремля Володимиром Путіним кілька разів та припустив, що вони, ймовірно, зустрінуться спочатку в Саудівській Аравії.
- Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що якщо США та Росія вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то Україна їх не прийме.
- Зеленський також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.
- Водночас президент США відмовився назвати Україну рівноправним учасником мирних переговорів.