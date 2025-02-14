Трамп анонсував переговори представників України, Росії та США в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану на наступний тиждень зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії, спрямовану на обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Джерело: Трамп під час пресконференції в Білому домі

Деталі: Під час пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому президент Трамп зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії не передбачає його особистої участі чи участі президента Росії Володимира Путіна, але включатиме високопосадовців з обох країн, а також представників України.

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Пряма мова: "Завтра буде зустріч у Мюнхені, потім наступного тижня. Зустріч у Саудівській Аравії не зі мною чи президентом Путіним, а з вищими посадовими особами, і Україна також буде частиною цієї зустрічі, і ми подивимося, чи зможемо ми покласти край цій жахливій війні".

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