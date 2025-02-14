Трамп анонсировал переговоры представителей Украины, России и США в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на следующую неделю встрече высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии, направленной на обсуждение путей прекращения войны в Украине.

Источник: Трамп во время пресс-конференции в Белом доме

Детали: Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома президент Трамп отметил, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его личного участия или участия президента России Владимира Путина, но будет включать чиновников из обеих стран, а также представителей Украины.

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Прямая речь: "Завтра будет встреча в Мюнхене, потом на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне".

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