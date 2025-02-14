Трамп анонсировал переговоры представителей Украины, России и США в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной на следующую неделю встрече высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии, направленной на обсуждение путей прекращения войны в Украине.
Источник: Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Детали: Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома президент Трамп отметил, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его личного участия или участия президента России Владимира Путина, но будет включать чиновников из обеих стран, а также представителей Украины.
Прямая речь: "Завтра будет встреча в Мюнхене, потом на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или президентом Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне".
Предыстория:
- Ранее президент США заверил, что Украина будет за столом переговоров о "завершении войны".
- Трамп заявлял, что рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным несколько раз и предположил, что они, вероятно, встретятся сначала в Саудовской Аравии.
- Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.
- Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.
- В то же время Американский президент отказался называть Украину равноправным участником переговоров о мире.