Зеленський про удар РФ по ЧАЕС: Це зрозумілий "привіт" від Путіна
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.
Джерело: Зеленський у спілкванні з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції
Пряма мова: "Дрон ішов на висоті 85 метрів. Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти.
Це дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили. Це не те, що якось дрон змінив напрямок тощо. Удар був саме в саркофаг і саме в день початку Мюнхенської безпекової конференції.
Це зрозумілий "привіт" від Путіна і Російської Федерації".
Деталі: Зеленський наголосив, що це ще один доказ, що російський лідер не бажає закінчення війни.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
- Міненерго закликало Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.