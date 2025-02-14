Зеленський про удар РФ по ЧАЕС: Це зрозумілий "привіт" від Путіна

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.

Джерело: Зеленський у спілкванні з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Дрон ішов на висоті 85 метрів. Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти.

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Це дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили. Це не те, що якось дрон змінив напрямок тощо. Удар був саме в саркофаг і саме в день початку Мюнхенської безпекової конференції.

Це зрозумілий "привіт" від Путіна і Російської Федерації".

Деталі: Зеленський наголосив, що це ще один доказ, що російський лідер не бажає закінчення війни.

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