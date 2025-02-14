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Зеленський про удар РФ по ЧАЕС: Це зрозумілий "привіт" від Путіна

Валентина Романенко, Сергій СидоренкоП'ятниця, 14 лютого 2025, 12:31
Зеленський про удар РФ по ЧАЕС: Це зрозумілий привіт від Путіна
Зеленський. Фото - Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон, який влучив в укриття над 4-им енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, йшов на висоті, на якій його не бачать радари. Це свідчить про цілеспрямований удар по саркофагу.

Джерело: Зеленський у спілкванні з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Дрон ішов на висоті 85 метрів. Важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти.

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Це дає нам можливість говорити, що вони спеціально це робили. Це не те, що якось дрон змінив напрямок тощо. Удар був саме в саркофаг і саме в день початку Мюнхенської безпекової конференції.

Це зрозумілий "привіт" від Путіна і Російської Федерації".

Деталі: Зеленський наголосив, що це ще один доказ, що російський лідер не бажає закінчення війни.

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Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. За першими оцінками, пошкодження саркофага суттєві, зазначив глава держави.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС у ніч на 14 лютого. Дрон влучив у дах ізоляційної споруди нової захисної оболонки, яка захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС.
  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
  • Міненерго закликало Міжнародне агентство з атомної енергії терміново активізувати зусилля для запобігання ворожим ударам по ядерних об'єктах.

ЧАЕСЗеленськийПутін
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