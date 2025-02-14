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Зеленский об ударе РФ по ЧАЭС: Это понятный "привет" от Путина

Валентина Романенко, Сергей СидоренкоПятница, 14 февраля 2025, 12:31
Зеленский об ударе РФ по ЧАЭС: Это понятный привет от Путина
Зеленский. Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон, который попал в укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, шел на высоте, на которой его не видят радары. Это свидетельствует о целенаправленном ударе по саркофагу.

Источник: Зеленский в общении с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Дрон шел на высоте 85 метров. Важно понимать, что радары не видят этой высоты.

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Это дает нам возможность говорить, что они специально это делали. Это не то, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Удар был именно в саркофаг и именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Это понятный "привет" от Путина и Российской Федерации".

Детали: Зеленский отметил, что это еще одно доказательство, что российский лидер не желает окончания войны.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. По первым оценкам, повреждения саркофага существенные, отметил глава государства.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля. Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
  • Минэнерго призвало Международное агентство по атомной энергии срочно активизировать усилия для предотвращения вражеских ударов по ядерным объектам.

ЧАЭСЗеленскийПутин
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