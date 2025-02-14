Зеленский об ударе РФ по ЧАЭС: Это понятный "привет" от Путина

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон, который попал в укрытие над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, шел на высоте, на которой его не видят радары. Это свидетельствует о целенаправленном ударе по саркофагу.

Источник: Зеленский в общении с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Дрон шел на высоте 85 метров. Важно понимать, что радары не видят этой высоты.

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Это дает нам возможность говорить, что они специально это делали. Это не то, что как-то дрон изменил направление и тому подобное. Удар был именно в саркофаг и именно в день начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Это понятный "привет" от Путина и Российской Федерации".

Детали: Зеленский отметил, что это еще одно доказательство, что российский лидер не желает окончания войны.

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