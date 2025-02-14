Мін'юст заявив про фейк із позовом щодо заборони партії Порошенка

Міністерство юстиції повідомило про фейк щодо нібито підготовки ними позову про заборону політичної партії "Європейська Солідарність" та нагадало про відповідальність за поширення неправдивої інформації.

Джерело: заява Мін’юсту на офіційній сторінці відомства у Facebook

Дослівно: "Поширена інформація щодо підготовки Міністерством юстиції України позову про заборону політичної партії "Європейська солідарність" не відповідає дійсності. Мін’юст самостійно не ініціює і не може ініціювати будь-які позови щодо заборони діяльності політичних партій (відомство може звернутись до суду з ініціативи правоохоронних органів після передачі останніми відповідних документів, які обгрунтовують необхідність заборони -ред).

Реклама:

Тому вимагаємо від розповсюджувачів цієї неправдивої інформації надати офіційні документи та джерела, на підставі яких було зроблено такі заяви для подальшого розслідування".

Деталі: Посадовці нагадали, що особи, які діють в інтересах третіх сторін та свідомо поширюють неправдиві відомості, несуть відповідальність згідно із законом.

Що передувало: Мін’юст повідомив, що працює над скасуванням реєстрації фіктивних політичних партій, які не відповідають законодавчим вимогам.

РЕКЛАМА:

Відповідно до статті 24 закону України "Про політичні партії в Україні", Мін'юст може звернутися до суду щодо скасування реєстрації політичної партії у трьох випадках: якщо партія не утворила свої організації у більшості областей України; якщо протягом трьох років з дня реєстрації виявлено недостовірні відомості у поданих документах; якщо партія не висувала кандидатів на виборах президента та парламентських виборах протягом десяти років.

Нагадаємо: 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти кількох бізнесменів і зокрема 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Джерела УП назвали причини санкцій щодо Порошенка та інших бізнесменів.

Запровадження санкцій щодо себе Порошенко назвав "колосальним ударом по внутрішній єдності".

Протестуючи проти санкції щодо Порошенка "Європейська солідарність" заблокувала роботу парламенту в сесійній залі.