Минюст заявил о фейке относительно иска начет запрета партии Порошенко

Министерство юстиции сообщило о фейке о якобы подготовке ими иска о запрете политической партии "Европейская солидарность" и напомнило об ответственности за распространение ложной информации.

Источник: заявление Минюста на официальной странице ведомства в Facebook

Дословно: "Распространенная информация о подготовке Министерством юстиции Украины иска о запрете политической партии "Европейская солидарность" не соответствует действительности. Минюст самостоятельно не инициирует и не может инициировать любые иски о запрете деятельности политических партий (ведомство может обратиться в суд по инициативе правоохранительных органов после передачи последними соответствующих документов, которые обосновывают необходимость запрета -ред).

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Поэтому требуем от распространителей этой ложной информации предоставить официальные документы и источники, на основании которых были сделаны такие заявления для дальнейшего расследования".

Детали: Чиновники напомнили, что лица, действующие в интересах третьих сторон и сознательно распространяющие ложные сведения, несут ответственность в соответствии с законом.

Что предшествовало: Минюст сообщил, что работает над отменой регистрации фиктивных политических партий, которые не соответствуют законодательным требованиям.

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Согласно статье 24 закона Украины "О политических партиях в Украине", Минюст может обратиться в суд об отмене регистрации политической партии в трех случаях: если партия не образовала свои организации в большинстве областей Украины; если в течение трех лет со дня регистрации выявлены недостоверные сведения в представленных документах; если партия не выдвигала кандидатов на выборах президента и парламентских выборах в течение десяти лет.

Напомним: 13 февраля президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО от 12 февраля о введении санкций против нескольких бизнесменов, и в том числе 5-го президента Украины, нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Источники УП назвали причины санкций в отношении Порошенко и других бизнесменов.

Введение санкций в отношении себя Порошенко назвал "колоссальным ударом по внутреннему единству".

Протестуя против санкции в отношении Порошенко "Европейская солидарность" заблокировала работу парламента в сессионном зале.