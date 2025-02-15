Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України – Єрмак
Субота, 15 лютого 2025, 01:01
Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним лише тоді, коли Україна матиме чіткі гарантії безпеки та узгоджену з партнерами позицію.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Президент сьогодні чітко сказав що буде готовий зустрітися з Путіним коли Україна буде готова до таких перемовин. Коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами і Європою. Коли Україна буде розуміти які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав".
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Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого заявив, що не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім їхнього лідера Володимира Путіна. Втім це буде лише після підготовки з президентом США Дональдом Трампом загального плану про закінчення війни.
- В грудні 2024 року Президент України перерахував складові, за яких, на його думку, позиція України буде достатньо сильною для початку потенційних перемовин з Росією.
- Раніше Зеленський заявляв, що після досягнення угоди про припинення вогню необхідно розмістити в Україні щонайменше 200 тисяч європейських миротворців для запобігання новому нападу Росії.
- Пізніше Зеленський підкреслив, що будь-які ефективні миротворчі сили, розгорнуті в Україні, повинні включати американські війська.