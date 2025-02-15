Зеленський готовий зустрітися з Путіним лише за умов сильної позиції України – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним лише тоді, коли Україна матиме чіткі гарантії безпеки та узгоджену з партнерами позицію.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Президент сьогодні чітко сказав що буде готовий зустрітися з Путіним коли Україна буде готова до таких перемовин. Коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену з партнерами, в першу чергу Сполученими Штатами і Європою. Коли Україна буде розуміти які гарантії безпеки ми будемо мати. Такий момент ще не настав".

Реклама:

Передісторія: