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Зеленский готов встретиться с Путиным только при условии сильной позиции Украины – Ермак

Иван ДьяконовСуббота, 15 февраля 2025, 01:01
Зеленский готов встретиться с Путиным только при условии сильной позиции Украины – Ермак
Андрей Ермак. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с правителем России Владимиром Путиным только тогда, когда Украина будет иметь четкие гарантии безопасности и согласованную с партнерами позицию.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона

Прямая речь: "Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным когда Украина будет готова к таким переговорам. Когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил".

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Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил, что не планирует встречаться ни с какими россиянами, кроме их лидера Владимира Путина. Впрочем, это будет только после подготовки с президентом США Дональдом Трампом общего плана об окончании войны.
  • В декабре 2024 года Президент Украины перечислил составляющие, при которых, по его мнению, позиция Украины будет достаточно сильной для начала потенциальных переговоров с Россией.
  • Ранее Зеленский заявлял, что после достижения соглашения о прекращении огня необходимо разместить в Украине не менее 200 тысяч европейских миротворцев для предотвращения нового нападения России.
  • Позже Зеленский подчеркнул, что любые эффективные миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать американские войска.

переговорыроссийско-украинская войнаЗеленскийАндрей Ермак
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