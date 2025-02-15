Зеленский готов встретиться с Путиным только при условии сильной позиции Украины – Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с правителем России Владимиром Путиным только тогда, когда Украина будет иметь четкие гарантии безопасности и согласованную с партнерами позицию.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона

Прямая речь: "Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с Путиным когда Украина будет готова к таким переговорам. Когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь Соединенными Штатами и Европой. Когда Украина будет понимать какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил".

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