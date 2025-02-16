Росіяни знизили активність на фронті, на 16 годину 79 боїв – Генштаб

Російські війська сповільнили наступальні зусилля на фронті порівняно з минулою добою, станом на 16 годину відбулося 79 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00

Деталі: Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Новопавлівському напрямках.

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Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, зокрема Мхи, Гута-Студенецька Чернігівської області; Пономаренки, Хлібороб, Дмитрівка, Шалигіне, Кореньок, Кучерівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів. Наразі тривають чотири ворожі атаки на позиції оборонців в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак у районах Торецька та Кримського. Українські воїни вже відбили п’ять з них, бої тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 13 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої продовжуються.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій українських військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків. Дотепер тривають три боєзіткнення.

На Придніпровському, Гуляйпільському, Харківському та Сіверському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

Триває операція в Курській області. Українські воїни відбили дві атаки загарбницьких військ, на даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворог завдав 320 артилерійських ударів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська 15 лютого значно активізували атаки на фронті, станом на 22 годину відбулося 250 бойових зіткнень, найбільше з них на Покровському напрямку – 67. У порівнянні з минулою добою загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази.

Станом на 16 годину суботи було зафіксовано 176 бойових зіткнень.

За даними аналітичного проєкту DeepState, 15 лютого на фронті був найважчий день у 2025 році.