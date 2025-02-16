Россияне снизили активность на фронте, на 16 часов 79 боев – Генштаб

Российские войска замедлили наступательные усилия на фронте по сравнению с прошлыми сутками, по состоянию на 16 часов произошло 79 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: Ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

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От огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов, в частности Мхи, Гута-Студенецкая Черниговской области; Пономаренки, Хлебороб, Дмитровка, Шалыгино, Коренек, Кучеровка Сумской области.

На Купянском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполовка, Колодязи и Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз. Сейчас продолжаются четыре вражеские атаки на позиции защитников в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районах Торецка и Крымского. Украинские воины уже отбили пять из них, бои продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 19 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Надиевка, Алексеевка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, одно боестолкновение еще продолжается.

На Новопавловском направлении захватчики атаковали 13 раз вблизи Константинополя, Бурлацкого и Новоселки. Пять атак оккупантов уже отбиты. Бои продолжаются.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций украинских войск в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Приднепровском, Гуляйпольском, Харьковском и Северском направлениях с начала суток боестолкновений не зафиксировано.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины отбили две атаки захватнических войск, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения. Враг нанес 320 артиллерийских ударов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска 15 февраля значительно активизировали атаки на фронте, по состоянию на 22 часа произошло 250 боевых столкновений, больше всего из них на Покровском направлении – 67. По сравнению с прошлыми сутками общее количество штурмовых действий увеличилось в два с половиной раза.

По состоянию на 16 часов субботы было зафиксировано 176 боевых столкновений.

По данным аналитического проекта DeepState, 15 февраля на фронте был самый тяжелый день в 2025 году.