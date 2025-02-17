Axios: Делегації Росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок
За даними Axios, зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.
Джерело: Axios із посиланням на джерела
Деталі: Видання зазначає, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і Росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним.
Axios додає, що анонсована зустріч викликає "занепокоєння і розчарування в української влади", яка стурбована перемовинами "за спиною Києва".
У публікації йдеться про те, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.
За повідомленнями джерела Axios, з боку Росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
Що передувало: Наприкінці минулого тижня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.
Передісторія:
- 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
- Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
- Як писав Bloomberg, лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни.