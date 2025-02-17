Axios: Делегації Росії і США зустрінуться в Саудівській Аравії у вівторок

За даними Axios, зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

Джерело: Axios із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що ця "зустріч стане ще одним значним кроком у поліпшенні відносин між США і Росією" після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним.

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Axios додає, що анонсована зустріч викликає "занепокоєння і розчарування в української влади", яка стурбована перемовинами "за спиною Києва".

У публікації йдеться про те, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

За повідомленнями джерела Axios, з боку Росії, ймовірно, буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Що передувало: Наприкінці минулого тижня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.

Передісторія: