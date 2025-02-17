Axios: Делегации России и США встретятся в Саудовской Аравии во вторник

По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.

Источник: Axios со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что эта "встреча станет еще одним значительным шагом в улучшении отношений между США и Россией" после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным.

Реклама:

Axios добавляет, что анонсированная встреча вызывает "беспокойство и разочарование у украинской власти", которая обеспокоена переговорами "за спиной Киева".

В публикации говорится о том, что в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и посол на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

По сообщениям источника Axios, со стороны России, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В конце прошлой недели сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.

Предыстория: