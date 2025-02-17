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NBC: США планують спочатку провести двосторонні переговори з Росією та Україною

Ольга Глущенко Понеділок, 17 лютого 2025, 06:56
NBC: США планують спочатку провести двосторонні переговори з Росією та Україною
ілюстративне фото Getty Images

Сполучені Штати мають намір спочатку провести двосторонні переговори: з Росією та Україною по черзі, а після цього – спільні.

Джерело: NBC News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що двоє американських чиновників підтвердили, що Україна не була запрошена на переговори в Саудівській Аравії, але заявили, що Сполучені Штати мають намір провести двосторонню зустріч з Росією, потім двосторонню зустріч з Україною. І після цього провести спільні переговори.

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Пряма мова американського чиновника: "Все це говорить про те, що ми працюємо з обома (Росією і Україною – ред.) з однаковою вагою.

Ми хочемо припинити вбивства і рухатися до тривалого миру".

Що передувало: Наприкінці минулого тижня повідомлялося, що високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками.

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За даними Axios, зустріч високопосадовців США та Росії для обговорення можливої угоди про припинення війни в Україні відбудеться у вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії.

Передісторія:

  • 13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
  • Президент Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.
  • Як писав Bloomberg, лідер Росії Володимир Путін збирає команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який домагається укладення угоди про припинення війни Росії в Україні.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів про припинення війни.

СШАРосіяУкраїнапереговори
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