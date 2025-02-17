NBC: США планируют сначала провести двусторонние переговоры с Россией и Украиной
Соединенные Штаты намерены сначала провести двусторонние переговоры: с Россией и Украиной по очереди, а после этого - совместные.
Источник: NBC News со ссылкой на источники
Детали: Издание отмечает, что двое американских чиновников подтвердили, что Украина не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии, но заявили, что Соединенные Штаты намерены провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. И после этого провести совместные переговоры.
Прямая речь американского чиновника: "Все это говорит о том, что мы работаем с обеими (Россией и Украиной - ред.) с одинаковым весом.
Мы хотим прекратить убийства и двигаться к длительному миру".
Что предшествовало: В конце прошлой недели сообщалось, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с российскими и украинскими переговорщиками.
По данным Axios, встреча высокопоставленных чиновников США и России для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны в Украине состоится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии.
Предыстория:
- 13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
- Президент Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.
- Как писал Bloomberg, лидер России Владимир Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетиями опыта ведения переговоров на высоком уровне для взаимодействия с представителями президента США, который добивается заключения соглашения о прекращении войны России в Украине.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и представители Европы будут привлечены к переговорному процессу по завершению российско-украинской войны, когда он начнется.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет привлечен к переговорам о прекращении войны.