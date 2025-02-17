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Росія атакувала Україну 147-ма БПЛА, 142 – не долетіли до цілі

Ірина БалачукПонеділок, 17 лютого 2025, 09:10
Росія атакувала Україну 147-ма БПЛА, 142 – не долетіли до цілі
Фото ілюстративне з Telegram ДПСУ

Від вечора 16 лютого російські окупанти атакували Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 83 дрони вдалося знищити, ще 59 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 83-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.
 
Зазначається, що дрони окупанти запускали з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиППО
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