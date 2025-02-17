Россия атаковала Украину 147-ю БПЛА, 142 – не долетели до цели 

С вечера 16 февраля российские оккупанты атаковали Украину 147-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 83 дрона удалось уничтожить, еще 59 были локационно потеряны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 83-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

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59 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В Воздушных силах добавили, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Полтавская и Запорожская области.

Отмечается, что дроны оккупанты запускали из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.